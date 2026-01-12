Richiesta del carcere per l’ex sindaco di Cervia Mattia Missiroli | cosa ha deciso il giudice

Il Tribunale della Libertà di Bologna ha deciso di riservarsi la valutazione sulla richiesta di custodia cautelare in carcere per Mattia Missiroli, ex sindaco di Cervia e attuale architetto, indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie. La decisione arriva a seguito dell’udienza in appello promossa dalla Procura di Ravenna, che ha avanzato la richiesta di misura restrittiva. La vicenda riguarda questioni di rilevanza penale e giudiziaria.

Ravenna, 12 gennaio 2026 – Il Tribunale della Libertà di Bologna si è riservato la decisione in merito alla richiesta in appello della Procura di Ravenna di custodia cautelare in carcere per Mattia Missiroli, architetto 44enne del Pd, ex sindaco di Cervia, sul litorale ravennate, indagato per maltrattamenti sulla moglie e lesioni. Nell'udienza, che si è tenuta in tarda mattinata, l'indagato, difeso dall'avvocato Ermanno Cicognani, non era presente. A dicembre il Gip del Tribunale di Ravenna, pur definendo la donna credibile, aveva rigettato la stessa richiesta cautelare della Procura romagnola ritenendo che i fatti fossero episodici, cioè non potessero configurare il reato di maltrattamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Richiesta del carcere per l’ex sindaco di Cervia Mattia Missiroli: cosa ha deciso il giudice Leggi anche: Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie: la foto del labbro spaccato e la richiesta d’aiuto nel 2012 Leggi anche: Mattia Missiroli, la procura chiede di nuovo il carcere per l’ex sindaco di Cervia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La difesa di Missiroli: ricostruzioni ingigantite e sproporzionata la richiesta d'arresto MONTE SAN BIAGIO/MILANO: "Potrebbe violentare e uccidere ancora". La richiesta di custodia in carcere - facebook.com facebook Qualcuno spieghi perché Gianni #Alemanno è ancora in carcere. Un caso giudiziario su cui persino i giudici si sono spaccati. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto, proprio lo stesso giorno, le richieste degli avvocati di Alemanno; invece, la #Cassaz x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.