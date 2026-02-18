Ilary Blasi | La giustizia non è uguale per Totti Cosa ha deciso il giudice
Ilary Blasi denuncia che la giustizia tratta diversamente Francesco Totti rispetto ad altri. La conduttrice ha spiegato che il giudice ha emesso un’ingiunzione di comparizione per l’ex calciatore e Noemi Bocchi, accusandoli di aver abbandonato i figli da soli a casa il 26 maggio 2023, mentre erano a cena fuori. Questa decisione ha suscitato polemiche, considerando il contesto familiare e le recenti discussioni pubbliche. La vicenda si è sviluppata nelle ultime settimane, attirando l’attenzione dei media italiani.
“Imputazione coatta per Francesco Totti e Noemi Bocchi, perché hanno lasciato i figli soli a casa per andare a cena fuori la sera del 26 maggio del 2023?. Questa la richiesta Ilary Blasi che, tramite il suo legale Fabio Lattanzi, aveva denunciato l’ex marito per abbandono di minore, nuova compagna inclusa. Alla fine il GIP ha sciolto le riserve: secondo il giudice per le indagini preliminari, Andrea Giannetti, il caso è archiviato. La decisione del giudice du Totti e Bocchi. “La sera del 26 maggio del 2023 la figlia di Totti e i due figli di Noemi Bocchi, tutti sotto i quattordici anni, non si sono mai trovati in qualsiasi pericolo – invero anche solo potenziale o teorico – per la propria incolumità”, riporta il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Dilei.it
Ottima notizia per Totti, ma non per Ilary Blasi: ecco com’è andata a finire in tribunale, il giudice ha decisoIl giudice ha deciso dopo un anno di controversie legali tra Francesco Totti, la sua compagna Noemi Bocchi e l’ex moglie Ilary Blasi.
Totti-Bocchi, archiviata l’inchiesta per abbandono di minore, Blasi ironica: “La Giustizia non è uguale per Totti”Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati assolti dall’accusa di abbandono di minore, causa che aveva attirato molta attenzione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ilary Blasi si sposa, l’annuncio di matrimonio con fidanzato Muller (e l’anello); Mediaset: La sibillina scelta dopo Signorini: Blasi condurrà piazzano Corona; GRANDE FRATELLO VIP | TRE DONNE FAMOSISSIME AL TIMONE DEL REALITY; CASSAZIONE E REFERENDUM/ Una strana interpretazione dei giudici che cambia (anche) la Costituzione.
Ilary Blasi: «La giustizia non è uguale per Totti». Archiviata l'indagine sull'ex marito per abbandono di minoriSi chiude il baby sitter gate scoppiato tra gli ex coniugi Ilary Blasi e Francesco Totti. Lo storico capitano della Roma e la sua compagna ... msn.com
Totti-Bocchi, archiviata l’inchiesta per abbandono di minore, Blasi ironica: La giustizia non è uguale per TottiIl caso giudiziario che vedeva protagonisti Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi, accusati ... msn.com
Un’indagine nata dalla denuncia di Ilary Blasi e una videochiamata che avrebbe mostrato i bambini soli in casa: il caso Totti-Bocchi si chiude con un colpo di scena. Il gip di Roma ha disposto l’archiviazione per l’ex capitano della Roma e la compagna, finiti so facebook
La figlia di Totti lasciata sola a casa, cade l'accusa di Ilary Blasi: la decisione del giudice anche su Noemi Bocchi e la tata x.com