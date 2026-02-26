Roma occasione low cost | Joronen in scadenza con il Palermo

A Roma si cerca una soluzione economica per il ruolo di secondo portiere, visto che il contratto di uno dei portieri in rosa sta per scadere. La società sta valutando diverse opzioni e potrebbe approfittare di questa situazione per rinforzare la rosa senza investimenti eccessivi. La scelta, comunque, resta aperta e dipenderà anche dalle opportunità sul mercato.

Dopo la promozione di Mile Svilar a portiere titolare, i giallorossi hanno avuto non poche difficoltà a scegliere stabilmente un secondo portiere. A seguito dell’addio di Rui Patricio, si optò per Matthew Ryan. Per l’australiano fu utilizzato anche uno slot britannico, ma la sua avventura a Roma terminò soltanto sei mesi dopo, quando fu ceduto al Lens. Al suo posto arrivò Pierluigi Gollini, oggi vice Svilar, ma anche lui più volte accostato a un’uscita. Frederic Massara, infatti, decise di tutelarsi con l’acquisto di Devis Vásquez a parametro zero. Il colombiano però non ha mai trovato spazio, e oggi si trova in prestito al Be?ikta?. Insomma, non ci sono certezze sul prossimo portiere di riserva della Roma, ed è probabile che il club sia al lavoro per valutare possibili soluzioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

20’ | Altra occasione per la Roma che continua ad attaccare, Audero blocca la palla indirizzata a Malen davanti alla porta #ASRoma #RomaCremonese 0-0 x.com