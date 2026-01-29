referendum le ragioni del no deli magistrati anm di avellino

Si apre uno scontro tra i magistrati di Avellino e le ragioni del No al referendum. L’Associazione Nazionale Magistrati, attraverso la sua sezione locale, ha preso posizione contro la riforma, sottolineando le preoccupazioni di chi lavora ogni giorno in tribunale. La nota, firmata dal segretario e dal presidente, fa sentire la voce di chi teme che le modifiche possano indebolire l’indipendenza e l’efficacia del sistema giudiziario. La discussione si infiamma, mentre si avvicina il voto e la città si interroga sulle

Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, approvato nel 2025, rappresenta un tema di grande rilevanza nel panorama giudiziario italiano.

Il referendum sulla riforma della giustizia ha suscitato diverse opinioni tra sostenitori e oppositori.

