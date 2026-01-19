L’Anm non la racconta giusta | il 40% dei magistrati favorevole al sorteggio del Csm Lo dice un suo referendum interno

Un recente referendum interno dell’Anm rivela che il 40% dei magistrati si mostra favorevole al sorteggio per la scelta dei membri del Csm. Questa percentuale conferma come anche all’interno della magistratura ci siano opinioni diverse rispetto alle proposte di riforma della giustizia, contribuendo a un dibattito più articolato e meno unilaterale.

Un referendum interno svolto dall’Anm dà concretezza a un’affermazione che più volte si è sentita nel dibattito sulla riforma della giustizia: anche tanti magistrati sono a favore. Il quesito, somministrato tre anni si fa, si concentrava in particolare sul sorteggio del Csm, mostrando che ben il 40% degli iscritti era a favore. A rivelare il dato è stata la consigliera laica, Claudia Eccher, che ha parlato di «operazione verità» contro la disinformazione sul referendum. Il referendum interno dell’Anm: dal 40% dei magistrati sì al sorteggio del Csm. «Nel 2022 l’Associazione nazionale magistrati ha promosso un referendum interno consultivo sul tema del sorteggio per l’elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura», ha spiegato Eccher, chiarendo che «secondo i dati ufficiali il risultato è spiazzante se proiettato sul dibattito odierno secondo cui in caso di vittoria del Sì il Paese sarebbe a rischio autocrazia: tre anni fa il 40% dei magistrati si era espresso a favore del sorteggio». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Mirenda del Csm sottolinea che collegare il sorteggio alla perdita di capacità dei magistrati rischia di delegittimare l’intera magistratura. Secondo lui, associare il magistrato sorteggiato a un soggetto debole è un’interpretazione errata e dannosa, che può minare la fiducia nelle istituzioni giudiziarie. Questa posizione invita a riflettere sull’importanza di mantenere un’immagine equilibrata e rispettosa del ruolo dei magistrati nel sistema giudiziario italiano.

