I leoncini amaranto sul podio a Reggio Emilia | bronzo per i Lions under 10 al Torneo Città del Tricolore

Undici bambini livornesi nati nel 2016 e 2017 hanno conquistato il terzo posto su 17 squadre provenienti da tutta Italia. Una domenica di rugby e divertimento che conferma il buon momento del settore giovanile del club. Che domenica per i piccoli Lions. L'under 10 dei Lions Amaranto Livorno torna da Reggio Emilia con una medaglia di bronzo al collo, conquistata al 13° Torneo Città del Tricolore in una giornata di primo sole primaverile. Undici bambini — nati nel 2016 e 2017 — hanno rappresentato con orgoglio i colori amaranto di Livorno su un campo che non faceva sconti: 17 squadre al via, arrivate da tutta la penisola. In terra... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Articoli correlati

Festa del Tricolore a Reggio Emilia: il videoIl 7 gennaio si festeggia la nascita della bandiera italiana: qui l'arrivo del prefetto reggente Caterina Minutolo, l'ingresso del Tricolore e della...

Riecco il prestigioso torneo Città del Tricolore. Mille piccoli rugbisti invadono la nostra cittàDomenica mattina una carica di mini-rugbisti convergerà da mezza Italia sul Mirabello e sulla Canalina per la tredicesima edizione del fortunato...