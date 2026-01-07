Festa del Tricolore a Reggio Emilia | il video

Il 7 gennaio si celebra a Reggio Emilia la Festa del Tricolore, ricorrenza che ricorda la nascita della bandiera italiana. L’evento include l’arrivo del prefetto reggente Caterina Minutolo, l’ingresso del Tricolore e della bandiera europea, e l’alzabandiera. Di seguito, il video che ripercorre i momenti principali della cerimonia, simbolo di identità e unità nazionale.

Il 7 gennaio si festeggia la nascita della bandiera italiana: qui l'arrivo del prefetto reggente Caterina Minutolo, l'ingresso del Tricolore e della bandiera europea e l'alzabandiera.

Festa del Tricolore: la Costituzione a quattro neo cittadini italiani. VIDEO - yahia, Diana Bota, Abdoulaye Condé e Bourama Yaressi nel 2025 hanno ottenuto la cittadinanza italiana e in Sala del Tricolore hanno spiegato cosa significa per loro essere “ ... reggionline.com

La fiaccola olimpica fa tappa a Reggio Emilia: una festa di sport e tricolore - Giovedì 8 gennaio Reggio Emilia accoglierà la Fiaccola Olimpica nel suo viaggio verso l’inaugurazione dei Giochi Invernali di Milano- redacon.it

Festa del Tricolore , la dichiarazione del Presidente Mattarella: quirinale.it/elementi/146707 x.com

7 GENNAIO - FESTA DEL TRICOLORE La nostra bandiera nazionale, da sempre simbolo di Libertà e Indipendenza. #tricolore #italia #Patria #anpi #partigiani #resistenza #Costituzione https://www.patriaindipendente.it/servizi/la-bandiera-dei-tre-colori-e- - facebook.com facebook

