L'Inter si prepara alla fase decisiva della stagione, con sette giocatori da rigenerare prima delle ultime partite. Alcuni hanno deluso in campionato, altri si sono persi lungo il percorso, mentre alcuni stanno lentamente ritrovando forma e fiducia. C’è anche chi è stato momentaneamente fermato da infortuni o squalifiche, e tutto questo influirà sulla volata finale per lo scudetto.

Negli occhi ci sono ancora quelle due occasioni sciupate contro l’Atalanta – la conclusione di poco oltre l’incrocio dei pali e soprattutto il tiro addosso a Carnesecchi – ma l’attualità non fa dimenticare le mancanze dei mesi precedenti, il dito non nasconde la luna. Non è lo stesso Marcus degli anni precedenti, San Siro lo sa, lo vede e lo pizzica. Mugugna e si stranisce se vede un tiro poco convinto, una protezione molle del pallone, un colpo di tacco di troppo e che non va a buon fine. Anche perché senza Lautaro il big lì davanti (in teoria) è lui. Quest’anno è a 7 gol in campionato, l’anno scorso l’ha chiuso a quota 14, nel 2023-24 ha trovato la porta in 13 occasioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La volata scudetto passa da loro: Inter, 7 giocatori da rigenerare per il finale di stagione

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