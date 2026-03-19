L’attaccante dell’Inter ha recentemente parlato a France Football, rivelando di non aver mai incontrato suo padre e di aver adottato l’esultanza delle bocce. Ha anche spiegato di essere tifoso della Juventus fin da bambino, prima di passare ai nerazzurri. La sua prima maglia da calcio era di colore nerazzurro e ha condiviso alcuni dettagli sulla sua carriera e le sue passioni sportive.

Dal parcheggio dove si ritrova appena può con gli amici a Tours, alle luci della ribalta di Meazza. È il percorso di Ange-Yoan Bonny, 22 anni, attaccante dell'Inter, ma fedele agli amici di sempre, cui ha annunciato la scorsa estate il passaggio al club nerazzurro nel. parcheggio del suo quartiere. L’Inter in fondo era nel un destino: “La mia prima maglia - racconta il francese a France Football - è stata proprio quella nerazzurra”. Eppure la storia sarebbe potuta iniziare da Torino, sponda Juventus, visto che a 17 anni Bonny fu intercettato dal club bianconero, ma poi fu scartato per un problema cardiaco emerso nel corso delle visite mediche: “E fu un colpo duro per un ragazzo pieno di sogni”, racconta l’attaccante a France Football, ricordando anche la mamma, sua “eroina”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bonny: "Non ho mai conosciuto mio padre, ho copiato l'esultanza dalle bocce. Ero già della Juve, poi..."

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