Un guazzabuglio confusionario, che mette insieme Cinque Stelle e post comunisti, islamici convinti che la sharia sia la strada maestra da seguire e sindacalisti determinati a trasformare il venerdì nel giorno dello sciopero perenne e odiatori della libera stampa. I Carc, ovvero il Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo, hanno pubblicato, sul proprio sito, un'attenta e dettagliata analisi dell'incontro tenutosi giovedì a Montecitorio. Un convegno dal titolo enigmatico: «Per un governo che attui la Costituzione». Nei vari interventi hanno messo in un gigantesco calderone il referendum, l'amicizia col mondo islamico e la necessità di far cadere l'esecutivo «guidato dai fascisti». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I Carc, alleati del M5S, chiamano alla “lotta” e attaccano Il Tempo. E l'imam amico vota No

Articoli correlati

Alla Camera l'abbraccio estremista tra M5S, Carc, imam e centri sociali. E attaccano anche il GiornaleIl Giornale aveva anticipato in esclusiva che giovedì si terrà presso la Camera dei Deputati un convegno piuttosto surreale, per usare un eufemismo:...

“Un passo nel ‘regime change’”. I Carc escono allo scoperto dopo l’incontro alla Camera con il M5sI Carc alla Camera con il Movimento 5 Stelle non sono un evento che può essere sottovalutato.

Contenuti e approfondimenti su I Carc alleati del M5S chiamano alla...

Argomenti discussi: Dalle piazze del 5 marzo: Noi non ci arruoliamo!.

CARC, gli alleati del M5S chiamano alla lotta e attaccano Il Tempo. E l'imam amico vota noUn guazzabuglio confusionario, che mette insieme Cinque Stelle e post comunisti, islamici convinti che la sharia sia la strada maestra da seguire e sindacalisti determinati a trasformare il venerdì ne ... msn.com

Carc e islamisti in Parlamento. I 5S: Ora facciamo squadraL'evento alla Camera organizzato dalla grillina Ascari che firma l'alleanza con centri sociali, pro Pal e sindacati ... msn.com