I Carc si sono presentati alla Camera in compagnia del Movimento 5 Stelle, un incontro che ha attirato l’attenzione. Durante la riunione, sono state discusse questioni legate a tematiche politiche e di governo. La presenza dei Carc è stata confermata ufficialmente, sottolineando l’interesse delle parti coinvolte. La visita si è svolta in un contesto di confronto tra le forze politiche presenti.

I Carc alla Camera con il Movimento 5 Stelle non sono un evento che può essere sottovalutato. Il partito dei Carc, che da anni è tornato ad avere rilevanza mediatica sfruttando le contestazioni di piazza, come da loro stessi ammesso, per raggiungere l’obiettivo di “cacciare il Governo Meloni” e “instaurare un governo di blocco popolare”, rendendo il “Paese ingovernabile”, sembra pronto a un’alleanza con il M5s di Giuseppe Conte. Ma, soprattutto, i Carc si sono esposti su quali siano stati i reali intenti dell’incontro alla Camera: “Eravamo a quel convegno, in tanti e tante, non per cercare spazi di ascolto e rivendicazione, ma per compiere un passo nel ‘regime change’ di cui c’è bisogno in Italia”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Un passo nel ‘regime change’”. I Carc escono allo scoperto dopo l’incontro alla Camera con il M5s

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