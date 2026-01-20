Hockey ghiaccio femminile le convocate dell’Italia per le Olimpiadi 2026 | azzurre per stupire

Le atlete italiane di hockey su ghiaccio femminile sono state annunciate come convocate per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo aver partecipato per la prima volta in passato, questa sarà la seconda presenza della Nazionale ai Giochi Olimpici. La selezione rappresenta un passo importante per lo sviluppo dello sport femminile in Italia e un'opportunità per mostrare il talento delle atlete azzurre a livello internazionale.

Il dado è tratto. Tra poco più di due settimane la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile prenderà parte per la seconda volta della sua storia ai Giochi Olimpici. E lo farà chiaramente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, rassegna in cui l’obiettivo delle azzurre sarà quello di dare fastidio e di stupire, forti anche di quanto fatto vedere negli impegni precedenti. Oggi, martedì 20 gennaio, l’head coach Eric Bouchard ha resa ufficiale la lista delle convocate per l’evento a cinque cerchi che, nella fattispecie, sarà composta da ventitré giocatrici. Il roster come normale che sia si basa sulle scelte fatte in tempi recenti tra le amichevoli ufficiali e la lunga trasferta in Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it

Hockey ghiaccio, le convocate dell’Italia per il secondo raduno verso Milano Cortina 2026: azzurre ancora in CanadaLa nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha annunciato le convocazioni per il secondo raduno, che si svolgerà in Canada.

