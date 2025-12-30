Hockey ghiaccio le convocate dell’Italia per il secondo raduno verso Milano Cortina 2026 | azzurre ancora in Canada
La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha annunciato le convocazioni per il secondo raduno, che si svolgerà in Canada. Questo appuntamento rappresenta un passo importante nel percorso di preparazione verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, proseguendo il programma di avvicinamento delle azzurre. Dopo il primo raduno conclusosi recentemente, le atlete si preparano per affrontare le prossime sfide in vista dell’appuntamento olimpico.
Dopo aver sostenuto il primo raduno, chiusosi qualche giorno, la nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio è pronta a rigettarsi nel suo programma d’avvicinamento verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’head coach Eric Bouchard, a tal proposito, ha ufficializzato le convocate per il secondo collegiale che si terrà a Montreal (in Canada) dal 4 al 23 gennaio. Sono 24 le giocatrici scelte: 3 portieri, 7 difensori, 14 attaccanti. Giovedì 8 gennaio e venerdì 9 gennaio il Blue Team disputerà due test amichevoli contro alcune formazioni universitarie canadesi, mentre domenica 11 si terrà una partita terza gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
