Henry Samuel, figlio di Heidi Klum e Seal, ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo della moda nel 2025. Il giovane modello, nato nel 2005, ha aperto la sfilata Haute Couture Primavera 2025 di Lena Erziak durante la Paris Fashion Week. Attualmente sotto contratto con la NEXT Management, Henry ha dichiarato che l’autostima trasmessa dalla madre lo ha aiutato a lasciare i videogiochi e le ore passate curvo sul computer. L’evento che ha segnato questa transizione è stato l’anteprima del film L’ultima missione: Project Hail Mary al Lincoln Center Plaza di New York, avvenuta mercoledì 18 marzo. In quell’occasione, madre e figlio si sono presentati insieme sul red carpet, generando immagini che hanno fatto il giro del mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Henry Samuel: da gamer a modello, il debutto a Parigi

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