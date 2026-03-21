Heidi Klum ha sfilato sul red carpet insieme al figlio Henry Samuel, mentre la modella ha condiviso che sua madre le ha trasmesso molta autostima. Anche Henry Samuel, come la sorella maggiore Leni Klum, ha deciso di seguire le orme della famiglia nel mondo dello spettacolo. La presenza dei due sul tappeto rosso ha attirato l’attenzione dei fotografi e dei presenti.

Non è la prima volta che la modella e Henry Samuel partecipano insieme a un evento, i due sono infatti stati fotografati insieme nel maggio 2025, in occasione degli American Music Awards. Nel frattempo, Henry Samuel muove i suoi primissimi passi nel mondo della moda, con il suo debutto in passerella avvenuto nel gennaio 2025, durante la Paris Haute Couture Fashion Week, per Lena Erziak. Più recentemente ha sfilato anche per il marchio Kith, in occasione del suo primo show dopo sei anni, tenutosi per le strade di New York. Henry è inoltre stato protagonista di diverse copertine, da solo e insieme alla madre, tra cui Elle Germania e Paper Magazine. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Heidi Klum sul red carpet insieme al figlio Henry Samuel: «Mia madre mi ha trasmesso molto in termini di autostima»

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