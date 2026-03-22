Henry Samuel, 21 anni, ha raccontato di aver smesso di giocare ai videogiochi e di passare molte ore al computer grazie a sua madre, Heidi Klum, che gli avrebbe trasmesso autostima. La modella e il figlio sono apparsi insieme sul red carpet all’anteprima del film “L’ultima missione: Project Hail Mary” al Lincoln Center Plaza di New York, mercoledì 18 marzo.

Madre e figlio bellissimi sul red carpet. Heidi Klum e il 21enne Henry Samuel si sono presentati all’anteprima del film “ L’ultima missione: Project Hail Mary ” al Lincoln Center Plaza di New York, mercoledì 18 marzo in New York. Le loro immagini hanno fatto il giro del mondo. I due sono stati protagonisti della copertina di Elle Germania e si sono raccontati. “Una delle cose che mia madre mi ha sempre detto è stato quello di prestare attenzione alla postura. -ha dichiarato Samuel – Mi piacciono i videogiochi e passavo molto tempo seduto curvo davanti al computer. Ma mia madre mi ha anche trasmesso molto in termini di autostima”. E ancora: “Cosa significa per me il successo? Direi che è soggettivo, ma per me significa essere felice, avere le persone care intorno e sentirmi amato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho lasciato perdere i videogiochi e le ore passate curvo sul computer grazie a mia mamma Heidi Klum. Mi ha trasmesso l’autostima”: parla Henry Samuel

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