Mentre gli italiani stanno votando al referendum confermativo sulla riforma della giustizia, sui social gli haters che sostengono il no continuano ad attaccare chi in queste settimane si è pubblicamente espresso a favore del sì al provvedimento varato dal Parlamento. Come nel caso del giornalista Pierluigi Diaco, conduttore del programma “Bella Ma’” in onda su Rai due da lunedì a venerdì, diventato nelle ultime settimane un bersaglio continuo di insulti, minacce e provocazioni. La sua “colpa” è quella di aver detto: «Voto sì al Referendum. In Italia se voti no diventi un testimonial, se voti sì sei un lacchè», affermazione confermata anche dalle reazioni degli stessi sostenitori del no, che gli hanno dato del “servo di Meloni” e del “telemeloniano”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Haters del no” contro Diaco: ora lo appendono a testa in giù. Lui tace ma denuncia

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