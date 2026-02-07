Arezzo testa bassa e pedale giù | ora viene il bello!
L’Arezzo si prepara alla sfida con determinazione. La squadra si concentra, testa bassa e pedale giù, pronta a dimostrare di essere la vera capolista. Niente voli pindarici, solo concretezza: ora viene il bello.
Altro che voli pindarici: qui si ragiona da capolista vera. L’ Arezzo guarda avanti, ma con giudizio. Lo ha detto chiaro e tondo il direttore sportivo Paolo Cutolo: primo obiettivo Pianese, poi si penserà al resto. Mancano tredici partite, tredici battaglie, tredici finali. E state tranquilli: contro di noi giocheranno tutti col coltello fra i denti. Normale, siamo quelli da buttare giù. Il mercato di riparazione? Per noi non si ripara nulla, si rifinisce un gioiello. Siamo primi, mica dispersi. Sistemata anche la grana Tito, finalmente si è capito che dietro il rendimento sottotono c’era un’ernia inguinale che non perdona. 🔗 Leggi su Lortica.it
Approfondimenti su Arezzo gioco
«L’Inter? I tabù sono fatti per essere sfatati». Palladino: il bello viene ora
"Il mio gol più bello. Ora testa alla Coppa"
Matteo Gerbaudo, centrocampista piemontese, ha segnato il primo gol dell’Ancona nella sfida contro l’Atletico Ascoli.
Ultime notizie su Arezzo gioco
Argomenti discussi: Arezzo, ripresa a Rigutino dopo il pari di Guidonia: testa alla Pianese. Fronte mercato: arrivano Di Chiara e Casarosa, Meli saluta; Il punto sul campionato dopo 24 giornate: Ravenna in crisi e Arezzo in fuga?; Maggioranza, l’ora della verità. Totonomi: spunta il civico mister X. E porta sbattuta ai vannacciani; Napoli, Conte a caccia della vittoria numero 400.
Pattarello e Cianci rilanciano l’Arezzo in testaTre mesi dopo l’esordio in coppa Italia, al Comunale termina di nuovo con un 2-1 che permette agli amaranto di tornare in testa alla classifica per una notte Arezzo, 14 novembre 2025 – Non è stato ... lanazione.it
Video Arezzo Bra (2-1)/ Gol e highlights: granata in testa alla classifica, Pattarello-gol!Video Arezzo Bra che racconta la sfida valevole per il girone B di Lega Pro. Cronaca, azioni migliori e gol della sfida. Video Arezzo Bra che termina con il risultato finale di 2-1. Ad andare in rete ... ilsussidiario.net
"Un match combattuto ed equilibrato che si accende nella ripresa grazie al talento di Jansen: il Bologna Women supera l'ACF Arezzo con un secco 2-0. Le amaranto tengono testa alle padrone di casa per lunghi tratti, ma pagano caro le disattenzioni nel finale facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.