L’Arezzo si prepara alla sfida con determinazione. La squadra si concentra, testa bassa e pedale giù, pronta a dimostrare di essere la vera capolista. Niente voli pindarici, solo concretezza: ora viene il bello.

Altro che voli pindarici: qui si ragiona da capolista vera. L’ Arezzo guarda avanti, ma con giudizio. Lo ha detto chiaro e tondo il direttore sportivo Paolo Cutolo: primo obiettivo Pianese, poi si penserà al resto. Mancano tredici partite, tredici battaglie, tredici finali. E state tranquilli: contro di noi giocheranno tutti col coltello fra i denti. Normale, siamo quelli da buttare giù. Il mercato di riparazione? Per noi non si ripara nulla, si rifinisce un gioiello. Siamo primi, mica dispersi. Sistemata anche la grana Tito, finalmente si è capito che dietro il rendimento sottotono c’era un’ernia inguinale che non perdona. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, testa bassa e pedale giù: ora viene il bello!

Approfondimenti su Arezzo gioco

Matteo Gerbaudo, centrocampista piemontese, ha segnato il primo gol dell’Ancona nella sfida contro l’Atletico Ascoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Arezzo gioco

Argomenti discussi: Arezzo, ripresa a Rigutino dopo il pari di Guidonia: testa alla Pianese. Fronte mercato: arrivano Di Chiara e Casarosa, Meli saluta; Il punto sul campionato dopo 24 giornate: Ravenna in crisi e Arezzo in fuga?; Maggioranza, l’ora della verità. Totonomi: spunta il civico mister X. E porta sbattuta ai vannacciani; Napoli, Conte a caccia della vittoria numero 400.

Pattarello e Cianci rilanciano l’Arezzo in testaTre mesi dopo l’esordio in coppa Italia, al Comunale termina di nuovo con un 2-1 che permette agli amaranto di tornare in testa alla classifica per una notte Arezzo, 14 novembre 2025 – Non è stato ... lanazione.it

Video Arezzo Bra (2-1)/ Gol e highlights: granata in testa alla classifica, Pattarello-gol!Video Arezzo Bra che racconta la sfida valevole per il girone B di Lega Pro. Cronaca, azioni migliori e gol della sfida. Video Arezzo Bra che termina con il risultato finale di 2-1. Ad andare in rete ... ilsussidiario.net

"Un match combattuto ed equilibrato che si accende nella ripresa grazie al talento di Jansen: il Bologna Women supera l'ACF Arezzo con un secco 2-0. Le amaranto tengono testa alle padrone di casa per lunghi tratti, ma pagano caro le disattenzioni nel finale facebook