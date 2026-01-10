Mi sono sposato con Veronica solo per vincere Amici ed ereditare i soldi? Parlate ma non sapete un ca**o | lo sfogo di Andres Muller contro gli haters

Andreas Muller, vincitore di Amici 16 e ballerino professionista, ha recentemente deciso di condividere un messaggio diretto ai suoi detrattori attraverso un video sui social. In risposta ai commenti negativi e alle insinuazioni che riceve regolarmente, Muller ha voluto chiarire la sua posizione, sottolineando come le sue scelte siano frutto di impegno e passione, lontano da motivazioni superficiali o interessi personali.

Andreas Muller, ballerino e coreografo, vincitore di Amici 16, ha affidato ai social un video-sfogo per rispondere ai numerosi haters che ogni giorno affollano con commenti non proprio carini i suoi profili. "Sono dichiaratamente omosessuale ma mi sono sposato con Veronica Peparini per vincere Amici, aprire il mio negozio, comprarci l'attico ed ereditare tutti i suoi soldi – esordisce Muller, ripetendo alcuni dei commenti odiosi ricevuti – Parlate ma non sapete un ca**o ". Il ballerino quindi dice che "è arrivato il momento di dare spiegazioni": "Ho vinto Amici grazie a Veronica? Penso non abbia questo potere, la mia vittoria è accaduta sotto gli occhi di tutti, se oggi mi si vuole accreditare il titolo di raccomandato, me lo accollo".

