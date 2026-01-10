Mi sono sposato con Veronica solo per vincere Amici ed ereditare i soldi? Parlate ma non sapete un ca**o | lo sfogo di Andres Muller contro gli haters

Da ilfattoquotidiano.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andreas Muller, vincitore di Amici 16 e ballerino professionista, ha recentemente deciso di condividere un messaggio diretto ai suoi detrattori attraverso un video sui social. In risposta ai commenti negativi e alle insinuazioni che riceve regolarmente, Muller ha voluto chiarire la sua posizione, sottolineando come le sue scelte siano frutto di impegno e passione, lontano da motivazioni superficiali o interessi personali.

Andreas Muller, ballerino e coreografo, vincitore di Amici 16, ha affidato ai social un video-sfogo per rispondere ai numerosi haters che ogni giorno affollano con commenti non proprio carini i suoi profili. “Sono dichiaratamente omosessuale ma mi sono sposato con Veronica Peparini per vincere Amici, aprire il mio negozio, comprarci l’attico ed ereditare tutti i suoi soldi – esordisce Muller, ripetendo alcuni dei commenti odiosi ricevuti – Parlate ma non sapete un ca**o “. Il ballerino quindi dice che “è arrivato il momento di dare spiegazioni”: “Ho vinto Amici grazie a Veronica? Penso non abbia questo potere, la mia vittoria è accaduta sotto gli occhi di tutti, se oggi mi si vuole accreditare il titolo di raccomandato, me lo accollo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mi sono sposato con veronica solo per vincere amici ed ereditare i soldi parlate ma non sapete un cao lo sfogo di andres muller contro gli haters

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono sposato con Veronica solo per vincere Amici ed ereditare i soldi? Parlate ma non sapete un ca**o”: lo sfogo di Andres Muller contro gli haters

Leggi anche: Duro sfogo di Andreas Muller sui social: “Ho sposato Veronica Peparini per soldi”

Leggi anche: “Dopo ‘Amici’ guadagnavo fino a 2500 euro a serata. Gli agenti mi sfruttavano, per loro era solo una questione di soldi”: lo sfogo di Michele Maddaloni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

sono sposato veronica vincereDuro sfogo di Andreas Muller sui social: “Ho sposato Veronica Peparini per soldi” - Dopo anni di commenti durissimi, diretti a lui, a sua moglie e alle loro figlie, Andreas Muller ha deciso di mettere un po’ di cose in chiaro ... dilei.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.