Candela | Lo Scudetto per la Roma è assolutamente possibile I giallorossi hanno un segreto Ecco quale

Candela, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha analizzato la situazione della Roma, sottolineando come lo Scudetto sia un obiettivo raggiungibile per i giallorossi. Ha evidenziato alcuni aspetti chiave che rappresentano il segreto del successo della squadra, offrendo una visione equilibrata e approfondita sulla stagione in corso. Un’analisi sobria e puntuale che mette in luce le potenzialità e le strategie della Roma in ottica campionato.

Candela: "La Roma è la squadra della mia vita. Io allenatore? Troppa fatica" - Vincent Candela, ex giocatore che con la Roma ha vinto lo scudetto, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport che cosa abbia rappresentato per lui il club giallorosso: "La squadra della mia vita. tuttomercatoweb.com

Candela: "Litigavo con tutti, però con Zeman di più. Totti meritava il Pallone d'oro, ma..." - "Per cinque anni, quando stavo nelle giovanili del Tolosa, che in Francia è la città del rugby. gazzetta.it

Candela sicuro: "La Roma può lottare per lo scudetto. Cristante il giocatore chiave" #ASRoma x.com

La Lazio domina a Udine! Un rigore di Mihajlovic, poi i colpi di testa di Vieri e Mancini regalano un 3-0 netto all’Udinese. La capolista mostra carattere, solidità e fame di scudetto! Nei commenti il link completo della partita Vittoria fondamentale nella - facebook.com facebook

