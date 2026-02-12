Verso Pisa-Milan Allegri e l’importanza del match Possibile spareggio Scudetto?

Massimiliano Allegri si prepara alla sfida contro il Pisa e non la considera una partita normale. In conferenza stampa, l’allenatore ha sottolineato che questa gara potrebbe essere decisiva per la lotta in classifica. Il tecnico toscano ha detto che il match sarà uno scontro importante, forse uno spareggio per il campionato. Il Milan arriva a questa sfida con la voglia di vincere e mantenere il ritmo in corsa per lo scudetto. I tifosi sono in fibrillazione, aspettando di vedere se i rossoneri riusciranno a portare a casa i tre punti.

Nella tarda mattinata di oggi, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Milanello la prossima gara dei rossoneri in campionato. Domani sera, alle 20:45, il Diavolo sarà impegnato allo stadio 'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani' per la gara contro il Pisa di Oscar Hiljemark, neo allenatore della squadra toscana. Come detto da Allegri, e come ricordato dal nostro inviato da Milanello Stefano Bressi, per i rossoneri questo può essere un turno di Serie A piuttosto favorevole viste le due sfide che infiammeranno il weekend. Parliamo di Inter-Juventus di sabato e di Napoli-Roma in programma domenica sera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Pisa-Milan, Allegri e l’importanza del match. Possibile spareggio Scudetto? Approfondimenti su Pisa Milan Allegri avvisa il Milan: «A Pisa test verità per la Champions. Firmerei per lo spareggio Scudetto» Il Milan torna in campo dopo dieci giorni di stop forzato e si prepara alla sfida di Pisa. Milan, Allegri: “Firmerei per lo spareggio Scudetto?”. Ecco la risposta del tecnico Nella conferenza stampa alla vigilia di Pisa-Milan, Allegri ha risposto con sincerità alla domanda se firmerebbe per uno spareggio scudetto. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Pisa Milan Argomenti discussi: Milan, le ultime verso il Pisa: due rientri e un dubbio per Allegri; Milan verso Pisa: attacco in emergenza, Allegri valuta le opzioni; Milan, Leão sarà titolare contro il Pisa? Allegri ha già deciso; Pisa-Milan: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario e classifica Serie A. Milan, per Allegri Leao non è più un titolare: Rafa verso la panchina anche a Pisa, i tre indizi dati dal tecnicoIn conferenza Allegri ha parlato delle condizioni di Leao facendo intendere che potrebbe escluderlo nuovamente dall’undici titolare del Milan a Pisa ... sport.virgilio.it Milan, Allegri corre ai ripari: due vanno in panchina, giocherà lui in attaccoIn casa Milan è tutto pronto per la sfida contro il Pisa, Allegri sceglie ancora lui dal 1': due top verso la panchina ... spaziomilan.it MP LIVE – Verso Pisa-Milan: vivi con noi la conferenza di Massimiliano #Allegri in diretta! #milanpress x.com Koni De Winter verso una maglia da titolare a Pisa. Oggi la rifinitura. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.