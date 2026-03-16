La 98ª edizione degli Oscar si è svolta con monologhi satirici, interventi musicali e messaggi politici, attirando l’attenzione di pubblico e media. Durante la cerimonia sono stati presenti momenti di sorpresa, con interventi e tagli orchestrali che hanno segnato la serata. Oltre alle premiazioni, si sono susseguiti dibattiti tra attori, registi e presentatori, rendendo l’evento più che una semplice celebrazione cinematografica.

La 98ª edizione degli Academy Awards non è stata solo una celebrazione del cinema, ma come sempre anche un vero e proprio spettacolo di eventi imprevisti. Mentre sul palco trionfavano Paul Thomas Anderson e Michael B. Jordan, dietro le quinte e davanti alle telecamere si consumava la “vera” cronaca della serata. Il padrone di casa Conan O’Brien ha centrato l’obiettivo con un monologo di apertura tagliente. Oltre alle immancabili battute sull’attuale clima politico americano (evitando di nominare Trump, ma colpendone le politiche), O’Brien ha preso di mira il caro Timothée Chalamet, ironizzando sulla sua recente “crociata” contro balletto e opera lirica. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Oscar 2026: dietro le quinte tra monologhi graffianti, “tagli” orchestrali e messaggi politici

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