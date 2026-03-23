Ha rapito Leyla Forbidden fruit si mette malissimo per lei

Nella nuova puntata di Forbidden Fruit, in onda martedì 24 marzo 2026 su Canale 5 intorno alle 14:10, l’atmosfera si farà sempre più pesante e i rapporti tra i protagonisti sembreranno sul punto di esplodere da un momento all’altro. Al centro della scena ci sarà ancora una volta Villa Argun, ormai trasformata in un luogo attraversato da tensioni, segreti e vendette che continuano a emergere senza lasciare tregua a nessuno. Dopo gli ultimi sconvolgimenti, ogni equilibrio appare saltato e anche chi pensava di poter recuperare un po’ di serenità dovrà fare i conti con nuove ferite. A pesare sugli eventi saranno soprattutto le conseguenze della clamorosa rivelazione fatta da Sahika durante la festa di fidanzamento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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