Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, arrivata alla terza stagione, si scopre di più su Leyla. La protagonista sembra nascondere qualcosa, e i cambiamenti in corso fanno pensare che ci siano segreti ancora da svelare. I fan si chiedono quanto conosciamo davvero la vera Leyla e cosa potrebbe emergere nelle prossime puntate.

Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, arrivata alla terza stagione, assistiamo a grandi cambiamenti. Tra questi ci sono quelli legati a un nuovo arrivo a Istanbul, quello di Leyla. Quest’ultima si presenta improvvisamente a casa di Caner e gli dice di essere sua sorella, in quanto figlia del suo stesso padre. L’uomo, sappiamo, ha abbandonato Ender e suo fratello, per rifarsi un’altra vita. Ed ecco che ora spunta questa presunta sorella. Ma sta davvero dicendo la verità sulla sua identità? Vediamo insieme chi è davvero, secondo quanto rivelano le anticipazioni turche. Chi è Leyla in Forbidden Fruit: qual è la sua vera identità e cosa nasconde. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Forbidden Fruit, chi è davvero Leyla: cosa nasconde, esiste la ‘vera Leyla’

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Leyla nasconderà un segreto che potrebbe cambiare tutto.

Forbidden Fruit introduce Sahika, un nuovo personaggio che influenza significativamente le vicende di Ender e Yildiz.

