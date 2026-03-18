Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, Leyla diventa l’amante di Halit grazie al piano di Sahika. La situazione si complica quando Leyla inizia a ricattare Halit, creando tensioni tra i personaggi. La trama si sviluppa attraverso una serie di colpi di scena che coinvolgono anche Argun senior, con eventi che alterano gli equilibri tra i protagonisti.

Numerosi colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nel corso dei prossimi appuntamenti assisteremo alla realizzazione del piano di Sahika: Leyla riuscirà a diventare l’amante di Halit, e da quel momento per Argun senior inizieranno i guai. Trame turche Forbidden fruit: Leyla conquista il cuore di Halit. I rapporti tra Leyla e Halit Argun subiranno un’accelerata nei prossimi episodi di Forbidden fruit. La donna – che sarà diventata la segretaria della Argun Holding dopo aver stretto un’alleanza con?ahika Ekinci e Nadir K?l?ç – riuscirà a diventare la sua amante. Argun senior non potrà però permettersi un nuovo scandalo, anche a causa dei problemi finanziari che starà attraversando la sua società, per cui farà di tutto per mantenere segreta quella relazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni turche: Halit diventa l’amante di Leyla e lei lo ricatta

Articoli correlati

Leggi anche: Forbidden fruit, anticipazioni turche: arriva un vecchio “amico” di Halit

Forbidden Fruit, Anticipazioni Turche: Mustafa Spara Ad Halit!

Approfondimenti e contenuti su Forbidden fruit

Temi più discussi: Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 16 al 21 marzo; Forbidden Fruit e La Forza di una donna, le anticipazioni del 14 marzo; Forbidden fruit, anticipazioni e trame turche: Yigit finisce in manette, ma non è come sembra!; Forbidden Fruit, le anticipazioni della settimana dal 16 al 21 marzo: cosa accade a Sahika e Yildiz.

Forbidden Fruit, le anticipazioni del 19 marzo: un piano rischioso potrebbe cambiare tuttoLe anticipazioni di Forbidden Fruit del 19 marzo promettono nuovi colpi di scena: gli equilibri sono pronti a cambiare ancora. bestmovie.it

Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 22 al 28 marzo 2026: Sahika rivela a tutti chi è davvero Yigit!Questo è ciò che ci svelano le Trame delle nuove puntate della soap opera turca Forbidden Fruit, in onda dal 22 al 28 marzo 2025 su Canale 5. Di seguito il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendent ... comingsoon.it

«Vuoi venire in tv con me » chiede Zehra a Yildiz, entusiasta all’idea di condividere la sua prima esperienza televisiva. Forbidden Fruit torna oggi alle 14. 10 su Canale 5, portando ancora una volta al centro della scena le vicende di Lila e Yigit. I due continu - facebook.com facebook

Forbidden Fruit, anticipazioni 16-21 marzo: Sahika incastra Yildiz, Halit la fa pedinare e nozze segrete per Lila e Yigit x.com