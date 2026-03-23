La notizia di un F-35 statunitense costretto a un atterraggio di emergenza dopo essere stato colpito durante una missione in Iran, ha attirato l'attenzione della Cina. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, il jet stealth di quinta generazione ha subito danni durante un’operazione di combattimento, ma il pilota è atterrato in sicurezza e non ha riportato ferite. È la prima volta che un F-35 viene danneggiato in un contesto bellico reale, in un episodio che ha fatto emergere dubbi sulla reale invisibilità dei caccia più avanzati al mondo. L’evento, come detto, è finito nel mirino degli analisti cinesi. La Cina “studia” il danneggiamento dell'F-35 Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ha danneggiato un F-35 Usa”: la Cina studia la strategia iraniana

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