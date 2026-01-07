Mi hanno licenziato dal set di un film perché mi sono separata da Chris Martin | lo sfogo di Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow ha condiviso di essere stata licenziata da un set cinematografico a seguito della sua separazione da Chris Martin. Un episodio che ha suscitato attenzione, evidenziando come anche le carriere artistiche possano essere influenzate da eventi personali. La sua testimonianza offre uno sguardo sulla complessità delle relazioni pubbliche e professionali nel mondo dello spettacolo.

Mi hanno licenziato dal set di un film perché mi sono separata da Chris Martin. Parola di Gwyneth Paltrow. La 53enne star di Hollywood e fondatrice di Goop ha parlato apertamente dell’impatto inaspettato della fine del suo matrimonio con il frontman dei Coldplay in una intervista del podcast Good hang with Amy Poehler. “A un certo punto avrei dovuto fare un film, ed è successo subito dopo la separazione consapevole con Chris, e c’erano un sacco di commenti duri sulla stampa”, ha spiegato Paltrow. “Credo che a quel punto il produttore abbia pensato: ‘Forse meglio non sfiorare la questione Martin’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

