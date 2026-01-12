Tra gli outfit più commentati degli AFI Awards 2026 è emerso quello di Gwyneth Paltrow che ha interpretato il dress code con una canotta

Durante gli AFI Awards 2026, Gwyneth Paltrow ha attirato l’attenzione indossando una canotta, distinguendosi tra gli outfit della serata. La cerimonia, tenutasi il 9 gennaio, ha aperto ufficialmente la stagione dei red carpet, offrendo un mix di eleganza tradizionale e scelte di stile insolite. Un evento che ha confermato come il dress code possa essere interpretato in modo personale, pur mantenendo un tono sobrio e raffinato.

La cerimonia degli AFI Awards del 9 gennaio 2026 ha segnato l'inizio della stagione dei red carpet con un mix di eleganza classica e scelte stilistiche inaspettate. Tra gli outfit più commentati della giornata è emerso quello di Gwyneth Paltrow, che ha interpretato il dress code con un linguaggio di quiet luxury contemporaneo, confermando un approccio minimal ma raffinato alla moda da evento. Sul tappeto rosso di Los Angeles, Paltrow ha indossato una mise di Proenza Schouler composta da canotta bianca e gonna drappeggiata in stile sarong, una combinazione che ha attirato l'attenzione per la sua modernità e non convenzionalità.

