moses figlio di chris martin e gwyneth paltrow ha fatto il suo debutto ufficiale nel mondo della musica

Moses, figlio di Chris Martin e Gwyneth Paltrow, ha recentemente debuttato nel mondo della musica. La passione per il settore sembra essere una costante nella famiglia Martin, come dimostra anche la partecipazione di Apple, la primogenita, in una performance con il duo Jade Street. Un passo importante che segna l’ingresso ufficiale di Moses in un percorso artistico che potrebbe svilupparsi nel tempo.

A quanto pare, la musica scorre nelle vene della famiglia Martin. Qualche tempo fa Apple, primogenita di Chris Martin e Gwyneth Paltrow, era salita sul palco insieme al duo indie Jade Street, per eseguire Satellites. Ora, invece, tocca a Moses: il secondogenito del leader dei Coldplay e dell’attrice di Shakespeare in Love, ha pubblicato il singolo d’esordio della sua band, i Peole I’ve Met. Il brano si intitola Promise e rappresenta il debutto discografico del gruppo, formato da Martin, Andrew Suster e Orlando Wiltshire; in precedenza, il trio si faceva chiamare Dance. I ragazzi hanno da poco firmato un contratto discografico con la Interscope Records; l’etichetta segue artisti del calibro di Lady Gaga, Kendrick Lamar, Billie Eilish, BTS, Benny Blanco e Gracie Abrams. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

