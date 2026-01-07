È stata dura | Gwyneth Paltrow licenziata da un film dopo il divorzio da Chris Martin

Gwyneth Paltrow ha recentemente annunciato di aver affrontato un periodo difficile nella sua carriera, legato a un’esperienza di licenziamento dopo il divorzio da Chris Martin nel 2014. Dopo anni di assenza, l’attrice tornerà presto sul grande schermo con il film

L'attrice ha fatto riferimento a un'esperienza passata molto difficile nella sua carriera, mentre tra non molto la rivedremo al cinema dopo una lunga assenza con il film Marty Supreme A quanto pare, il divorzio di Gwyneth Paltrow nel 2014 non ha sancito solo la separazione dal marito Chris Martin, con cui era stata sposata per 10 anni, ma anche l'addio a un importante ruolo cinematografico. L'attrice premio Oscar per Shakespeare in Love che presto rivedremo sul grande schermo con Marty Supreme ha recentemente parlato del suo licenziamento da un film al momento della rottura molto pubblicizzata della coppia, che all'epoca fu definita come una "separazione consapevole". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

