Gwyneth Paltrow colpevole di divorzio Così la rottura con Chris Martin penalizzò la sua carriera

Nel 2014, Gwyneth Paltrow e Chris Martin si separarono dopo oltre dieci anni di matrimonio, dando origine al termine “conscious uncoupling”. Questa scelta, sebbene innovativa, influì anche sulla percezione pubblica della carriera dell’attrice, segnando un momento di svolta nella sua vita personale e professionale. La separazione rappresenta un esempio di come le vicende private possano incidere sull’immagine pubblica di una figura nota nel mondo dello spettacolo.

La separazione tra Gwyneth Paltrow e Chris Martin non fu una rottura come le altre. Avvenne nel 2014, dopo oltre dieci anni di matrimonio e due figli, ma soprattutto introdusse nel lessico pop una formula allora sconosciuta: ‘conscious uncoupling’, letteralmente: separazione consapevole. Un modo elegante, nelle intenzioni, per raccontare la fine di una relazione senza conflitto. Il mondo, però, non la prese bene. La reazione dei media e il prezzo professionale della separazione. A distanza di anni, Paltrow è tornata su quell’episodio rivelando che la tempesta mediatica ebbe conseguenze concrete sulla sua carriera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

