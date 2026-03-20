Mondiali indoor di atletica Andy Diaz vola a 17.47 | l’azzurro vince la medaglia d’oro nel salto triplo

Durante i Mondiali indoor di atletica a Torun, in Polonia, Andy Diaz ha conquistato la medaglia d’oro nel salto triplo, raggiungendo la misura di 17,47 metri. La gara si è svolta oggi, con Diaz che ha superato gli avversari e si è aggiudicato il primo posto. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diversi paesi.

Andy Diaz ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera indoor in corso a Torun, in Polonia. L’azzurro ha trionfato con la misura di 17,47, la migliore al mondo saltata in stagione. Argento per il giamaicano Jordan Scott (17,33), bronzo per l’algerino Yasser Triki (17,30). Settimo l’altro azzurro Andrea Dallavalle: l’argento iridato si è fermato a 16.90. Dopo il bronzo ai Giochi olimpici di Parigi 2024, la carriera del campione italo-cubano è stata una continua ascesa: oro agli europei indoor 2025 e oro ai mondiali indoor 2025, riconfermato un anno più tardi sulla pedana di Torun. Non doveva nemmeno esserci Andy Diaz in Polonia, non lo prevedevano i piani del suo coach Fabrizio Donato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiali indoor di atletica, Andy Diaz vola a 17.47: l’azzurro vince la medaglia d’oro nel salto triplo Articoli correlati Andy Diaz medaglia d’oro nel salto triplo: primo trionfo azzurro ai Mondiali atletica indoor 2026Andy Diaz si è aggiudicato la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera indoor a Torun, in Polonia. Leggi anche: Andy Diaz vince l'oro nel salto triplo ai Mondiali indoor di atletica: l'azzurro conferma il titolo del 2025 Una raccolta di contenuti su Andy Diaz Temi più discussi: Convocati Italia ai Mondiali di Atletica 2026 indoor: Kelly Doualla da record, l'elenco completo; Mondiali indoor atletica 2026: gli avversari di Andy Diaz nel salto triplo; Atletica, quattro toscani ai Mondiali indoor di Torun: Ceccarelli, Diaz, Iapichino e Fabbri tra i convocati; Mondiali indoor: gli azzurri per Torun. Mondiali d'atletica, Andy Diaz vince l'oro nel salto triplo. Settimo l'altro italiano DallavalleAndy Diaz Hernandez ha conquistato l'oro nel salto triplo maschile ai Mondiali indoor di Torun. L'italo-cubano al primo salto ha fatto registrare ... msn.com Il triplista italiano Andy Díaz Hernández ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Campionati del mondo di atletica leggera indoorL’atleta italiano Andy Díaz Hernández ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Campionati del mondo di atletica leggera indoor in corso a a Torun in Polonia. Lo ha fatto con un salto di 17,47 ... ilpost.it Atletica, Andy Diaz si conferma campione del mondo nel salto triplo Approfondisci qui - facebook.com facebook ULTIM'ORA ATLETICA Mondiali Torun, oro per Andy #Diaz nel salto triplo: l'azzurro si conferma campione del mondo Indoor #SkySport #Atletica #Torun2026 x.com