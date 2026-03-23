Guerrieri è la nuova serie in onda su Rai 1 da lunedì 9 marzo 2026 in prima visione con protagonista Alessandro Gassmann. La fiction, in quattro puntate, è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. La serie è coprodotta da Rai Fiction, Rai Com, Combo International e Bartlebyfilm, ed è diretta da Gianluca Maria Tavarelli. L’adattamento televisivo è liberamente tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio Ragionevoli dubbi e Le perfezioni provvisorie, pubblicati da Sellerio Editore, e da La regola dell’equilibrio, edito da Giulio Einaudi Editore. Lo stesso Carofiglio firma anche la sceneggiatura della fiction. Ma dove vedere la serie in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 23 marzo 2026, alle ore 21. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Guerrieri streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata della serie

Articoli correlati

Guerrieri streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serieGuerrieri è la nuova serie in onda su Rai 1 da lunedì 9 marzo 2026 in prima visione con protagonista Alessandro Gassmann.

Guerrieri streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata della serieGuerrieri è la nuova serie in onda su Rai 1 da lunedì 9 marzo 2026 in prima visione con protagonista Alessandro Gassmann.

Tutto quello che riguarda Guerrieri streaming

Temi più discussi: Una ragazza scompare nel nulla, ed entra in scena l'avvocato Guerrieri di Gassmann; Guerrieri - La regola dell'equilibrio, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; Anticipazioni tv: c'è Gassmann con L’avvocato Guerrieri, Lino Guanciale con Le libere donne e non solo; RAI 3 * TV TALK - 21/03 (15.00) : LA SITUAZIONE IN LIBANO E LE CALCIATRICI IRANIANE, LA NUOVA FICTION GUERRIERI CON GASSMANN (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING).

Guerrieri – La regola dell’equilibrio dove vederlo in streamingUn altro vantaggio di RaiPlay è la possibilità di recuperare le puntate della fiction anche nei giorni successivi alla messa in onda televisiva. Questo significa che Guerrieri – La regola ... daninseries.it

Guerrieri: la nuova serie con Alessandro Gassmann in onda su Rai 1Guerrieri: la serie con Alessandro Gassmann su Rai 1. Trama, cast, attori, personaggi, libro, quante puntate, orario, location, streaming ... tpi.it

"Guerrieri vive per la verità, io a dire sempre quello che penso" #AlessandroGassmann #Guerrieri #Rai1 #RadiocorriereTv facebook