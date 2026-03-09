guerrieri stasera la nuova fiction di alessandro gassmann

Alessandro Gassmann stasera torna in onda con una nuova fiction, Guerrieri, dove veste i panni di un avvocato ligio alle regole, ma anche molto empatico. La fiction si sviluppa in 4 serate, in onda ogni lunedì a partire da stasera, ed è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. L’attore interpreta Guido Guerrieri, un avvocato molto stimato, ma anche particolarmente empatico. Sarà proprio la sua empatia e le sue lunghe passeggiate notturne che lo aiuteranno nel lavoro. Ci saranno i tipici intrecci del legal e il drama emotivo. Ne verrà fuori un protagonista fragile, con onestà intellettuale e molto preparato da un punto di vista legale.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Temi più discussi: La prima puntata di Guerrieri è un concentrato di dubbi e certezze. Legal e umanissimo; Guerrieri, Alessandro Gassmann: Vi aspetto in aula (ma questa volta in tribunale); Fiction Rai, dopo Sanremo pioggia di novità: da Alessandro Gassmann (arrabbiato) a Claudio Bisio alla Montalbano; Domenica In, anticipazioni dell’8 marzo: ospiti Elettra Lamborghini, Francesco Renga e Alessandro Gassmann.

