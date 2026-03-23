Questa sera, 23 marzo 2026, va in onda su Rai 1 la terza puntata della fiction Guerrieri, con protagonista Alessandro Gassmann, ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio Ragionevoli dubbi e Le perfezioni provvisorie, pubblicati da Sellerio Editore, e da La regola dell’equilibrio, edito da Giulio Einaudi Editore. Lo stesso Carofiglio firma anche la sceneggiatura della fiction. Vediamo insieme le anticipazioni di stasera. Angelo, barman del Chelsea e pupillo di Nadia, proprietaria del locale che per Guido è diventato una seconda casa, viene accusato di omicidio. La vittima è la sua vicina di casa, la biologa Elena Longo. Angelo si proclama innocente ma gli indizi a suo carico si moltiplicano e si fanno schiaccianti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Guerrieri: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Articoli correlati

Guerrieri: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntataGuerrieri: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata Questa sera, 9 marzo 2026, va in onda su Rai 1 la prima puntata della fiction...

Guerrieri: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntataQuesta sera, 16 marzo 2026, va in onda su Rai 1 la seconda puntata della fiction Guerrieri, con protagonista Alessandro Gassmann, ispirata ai romanzi...

Tutti gli aggiornamenti su Guerrieri le anticipazioni trama e cast...

Temi più discussi: Guerrieri – La regola dell’equilibrio: la trama del terzo episodio; Una ragazza scompare nel nulla, ed entra in scena l'avvocato Guerrieri di Gassmann; Riuscirà Guerrieri a superare la fine del suo matrimonio? Le anticipazioni della seconda puntata; Guerrieri torna stasera su Rai 1: le anticipazioni della seconda puntata.

Le anticipazioni sulla quarta ed ultima puntataGuerrieri – La regola dell’equilibrio anticipazioni quarta e ultima puntata 30 marzo 2026: trama, finale e cosa succede a Guido Guerrieri. Si avvicina il gran finale di Guerrieri – La regola dell’equi ... daninseries.it

Guerrieri, anticipazioni della penultima puntata stasera in tv: una questione privataGuido accetta un nuovo caso. Glielo chiede Nadia, legatissima al presunto colpevole che però si dichiara innocente: Guido è l'unico a credergli. Tutte le anticipazioni dell'episodio di stasera ... msn.com

A Modica lavori sul viadotto Guerrieri: traffico a senso unico alternato. Ecco quando facebook

Addio mio Imperatore. Sei e sarai sempre il mio più grande sogno politico. Siamo e saremo sempre i tuoi guerrieri, come sul Po, come sempre! Un giorno finiremo il tuo lavoro! PADANIA LIBERA UMBERTO! x.com