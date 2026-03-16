Guerrieri | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Questa sera, 16 marzo 2026, va in onda su Rai 1 la seconda puntata della fiction Guerrieri, con protagonista Alessandro Gassmann, ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio Ragionevoli dubbi e Le perfezioni provvisorie, pubblicati da Sellerio Editore, e da La regola dell’equilibrio, edito da Giulio Einaudi Editore. Lo stesso Carofiglio firma anche la sceneggiatura della fiction. Vediamo insieme le anticipazioni di stasera. Sulla scrivania di Guerrieri arriva un fascicolo più adatto a un detective che a un avvocato: Manuela, vent’anni, è scomparsa senza lasciare traccia dopo una festa. Di fronte alla disperazione dei genitori, Guido decide di indagare personalmente. 🔗 Leggi su Tpi.it

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