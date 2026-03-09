Guerrieri | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

. Questa sera, 9 marzo 2026, va in onda su Rai 1 la prima puntata della fiction Guerrieri, con protagonista Alessandro Gassmann, ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio Ragionevoli dubbi e Le perfezioni provvisorie, pubblicati da Sellerio Editore, e da La regola dell’equilibrio, edito da Giulio Einaudi Editore. Lo stesso Carofiglio firma anche la sceneggiatura della fiction. Vediamo insieme le anticipazioni di stasera. Anticipazioni e trama. Bari. L’avvocato Guido Guerrieri, in crisi per la fine del suo matrimonio, assume la difesa di Fabio Paolicelli, reo confesso e condannato in primo grado per traffico internazionale di droga, che ora si dichiara innocente. 🔗 Leggi su Tpi.it

