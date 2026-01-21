L’annuncio a sorpresa di Trump | Accordo raggiunto con la Nato sulla Groenlandia Niente dazi per i Paesi europei

Gli Stati Uniti e la Nato hanno comunicato di aver raggiunto un accordo sulla Groenlandia, senza prevedere dazi per i Paesi europei. L’annuncio è stato fatto da Donald Trump, a poche ore dal suo intervento al World Economic Forum di Davos, in cui aveva espresso l’intenzione di acquistare l’isola. La notizia segna un passo importante nelle relazioni internazionali riguardanti la regione.

Gli Stati Uniti e la Nato hanno raggiunto un accordo sulla Groenlandia. Lo annuncia Donald Trump, poche ore dopo il termine del suo discorso al World Economic Forum di Davos, in cui aveva ribadito la propria intenzione di acquistare l’isola. «Sulla base di un incontro molto produttivo che ho avuto con il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito il quadro di un futuro accordo sulla Groenlandia e, di fatto, sull’intera regione artica. Questa soluzione, se concretizzata, sarà un’ottima soluzione per gli Stati Uniti d’America e per tutte le nazioni della Nato». Niente dazi aggiuntivi ai Paesi europei.🔗 Leggi su Open.online

Groenlandia, mossa a sorpresa di Trump: dazi a 8 Paesi europei (ma non all’Italia)Dal 1° febbraio, l’amministrazione Trump ha annunciato l’imposizione di dazi del 10% su otto Paesi europei, motivando la misura con visite recenti in Groenlandia.

Trump: potrei imporre dazi sui Paesi non d'accordo sulla GroenlandiaDonald Trump ha dichiarato che potrebbe valutare l’applicazione di dazi commerciali nei confronti dei paesi che si oppongono alle sue posizioni sulla Groenlandia.

Vertice a Washington sulla Groenlandia: Trump aumenta la pressione, l'Europa frena

