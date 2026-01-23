Guerra l’annuncio di Zelensky | Raggiunto accordo con Trump ci darà i Patriot

Durante il Forum di Davos, Zelensky ha annunciato un accordo con Trump per l'invio dei sistemi Patriot all'Ucraina. Questa intesa rappresenta un passo importante nelle relazioni tra i due paesi, rafforzando il supporto militare e politico. La notizia evidenzia l'impegno condiviso nel fronteggiare le sfide della regione e la volontà di collaborare su questioni di sicurezza internazionale.

Il recente incontro avvenuto al Forum Economico Mondiale di Davos ha segnato un punto di svolta significativo nelle relazioni diplomatiche e militari tra Ucraina e Stati Uniti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato ufficialmente di aver raggiunto un’intesa cruciale con il presidente Donald Trump per il potenziamento delle capacità difensive di Kiev. Al centro di questo accordo si trova la fornitura di munizioni avanzate per il sistema di difesa aerea Patriot, uno degli strumenti più sofisticati e vitali per la protezione del territorio ucraino dagli attacchi missilistici. La notizia, riportata inizialmente dall’agenzia Ukrinform e successivamente confermata dalle principali testate internazionali, evidenzia una continuità nel sostegno bellico nonostante il cambio di amministrazione a Washington e le incertezze geopolitiche globali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

