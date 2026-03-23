Il presidente Trump ha ordinato “ cinque giorni di tregua di qualsiasi attacco militare contro centrali elettriche e infrastrutture energetiche iraniane” dopo colloqui “positivi” con Teheran. “Sulla base del tenore e del tono di queste conversazioni approfondite, dettagliate e costruttive, che proseguiranno per tutta la settimana, ho incaricato il Dipartimento della Guerra di rinviare qualsiasi attacco militare contro centrali elettriche e infrastrutture energetiche iraniane per un periodo di cinque giorni, subordinatamente al successo degli incontri e delle discussioni in corso” ha scritto Trump. Il presidente Usa ha annunciato che i colloqui con l’Iran “ proseguiranno per tutta la settimana ” dopo che “in base al tenore e al tono di queste conversazioni approfondite, dettagliate e costruttive”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Guerra in Iran, Trump: “Colloqui positivi, stop ai raid per cinque giorni e trattative in corso “

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