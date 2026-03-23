Guerra in Iran Adorno M5S chiede a Schifani di riferire in aula

L’on. Lidia Adorno, del Movimento 5 Stelle, ha chiesto al presidente della Regione, sen. Renato Schifani, di riferire in aula rispetto allo scenario che si sta delineando sul fronte del conflitto in corso in Iran. “La presenza della base di Sigonella a Catania – ha dichiarato la parlamentare pentastellata – suscita, legittimamente, preoccupazione tra la popolazione. La Sicilia è stata sempre terra di pace e di dialogo tra i popoli nel Mediterraneo e vogliamo che continui in questa direzione. Chiediamo, dunque, che il presidente Schifani si confronti con i tavoli romani e con il Parlamento regionale, prevedendo un piano di sicurezza capace di garantire l’incolumità dei siciliani". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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