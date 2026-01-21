Adorno M5S | Schifani chieda lo stato di emergenza al governo nazionale

Lidia Adorno del Movimento 5 Stelle ha chiesto a Schifani di sollecitare lo stato di emergenza al governo nazionale, in risposta ai danni causati dalla recente ondata di maltempo a Catania, nella provincia e nella zona jonica della Sicilia. La deputata regionale evidenzia come le condizioni meteorologiche abbiano provocato ingenti danni a abitazioni e imprese, sottolineando la necessità di interventi tempestivi e concreti per affrontare l’emergenza.

La deputata regionale sollecita l'attivazione delle misure economiche necessarie per aiutare famiglie e imprese che hanno patito i danni causati dalle catastrofiche condizioni meteorologiche In relazione alla recente ondata di maltempo, la deputata regionale Lidia Adorno, del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato: "Il maltempo che da giorni flagella Catania, la sua provincia e la parte jonica della Sicilia, ha provocato ingenti danni ad abitazioni e imprese. Invito, pertanto, il presidente della Regione, Renato Schifani, a chiedere al Governo nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza e a mettere in moto tutte quelle misure economiche necessarie per aiutare famiglie e imprese che hanno patito i danni causati dalle catastrofiche condizioni meteorologiche abbattutesi sui nostri territori in questi giorni - ha concluso la deputata pentastellata - al fine di lenire i disagi e tornare nel più breve tempo possibile alla normalità".🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

