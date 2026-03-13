Riforma giustizia | Adorno M5S chiede il NO al referendum

Il 22 e 23 marzo si svolgerà un referendum confermativo sulla riforma della magistratura. Lidia Adorno, deputata dell’Assemblea regionale siciliana del Movimento 5 Stelle, ha invitato i cittadini a votare no. L’appello è stato rivolto pubblicamente attraverso dichiarazioni e comunicati ufficiali. La deputata ha sottolineato l’importanza di esprimersi contro questa modifica senza entrare nel merito delle motivazioni.

Il 22 e il 23 marzo si terrà un referendum confermativo sulla riforma della magistratura. Lidia Adorno, deputata dell’Assemblea regionale siciliana del Movimento 5 Stelle, ha lanciato un appello al voto negativo. L’intervento legislativo proposto dal governo prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, oltre alla creazione di due consigli superiori della magistratura e di un’Alta Corte Disciplinare. Secondo l’analisi politica, questa modifica rischia di alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato, minando l’autonomia dei magistrati. L’impatto sulla celerità processuale. La critica principale non verte su aspetti tecnici, ma sull’assenza di soluzioni per i problemi concreti che i cittadini affrontano quotidianamente nel sistema giudiziario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

