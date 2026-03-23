Guastalla (Reggio Emilia), 23 marzo 2026 – Un controllo in un locale pubblico di Guastalla ha permesso ieri sera ai carabinieri di rinvenire una discreta quantità di droga in possesso di un uomo di 44 anni, operaio abitante in zona, dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati inizialmente 10 grammi di hashish, un grammo di cocaina, nascosti nei calzini, e un piccolo bilancino elettronico di precisione. Poi la perquisizione domiciliare ha permesso di trovare 53 grammi di cocaina, 9 grammi di hashish, 48 grammi di marijuana, due ulteriori bilancini elettronici di precisione e denaro contante per 700 euro, ritenuto provento di spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, operaio arrestato con la droga nei calzini

Articoli correlati

Venturina Terme | Fermato con la droga, usava un bivacco nei boschi come centrale dello spaccio: arrestatoUn 39enne originario del Nordafrica è stato arrestato dai carabinieri di Venutirna Terme, con il supporto dei colleghi di Piombino, per detenzione di...

Arrestato ex latitante con 70.000 euro in contanti e droga nei confronti**Un esponente della criminalità organizzata, deciso a sfuggire dalla giustizia, è stato arrestato dopo un’operazione in pieno paesaggio rurale della...