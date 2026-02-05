Arrestato ex latitante con 70.000 euro in contanti e droga nei confronti

È stato catturato un uomo considerato un ex latitante, nascosto tra le campagne della provincia di Cosenza. Durante l’irruzione, le forze dell’ordine hanno trovato 70.000 euro in contanti e alcuni grammi di droga. L’arresto è avvenuto in un’area isolata, dopo settimane di indagini. L’uomo, ritenuto un esponente della criminalità organizzata, ora si trova in cella in attesa di processo.

**Un esponente della criminalità organizzata, deciso a sfuggire dalla giustizia, è stato arrestato dopo un’operazione in pieno paesaggio rurale della cosentina.** Il provvedimento è stato notificato ai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, in seguito a un’ordinanza cautelare emanata dal gip di Catanzaro. L’uomo, Giuseppe Scornaienchi, era in latitanza da diversi mesi, e con lui era scomparsa anche l’arma di una rete criminale che aveva coinvolto i suoi territori di origine. La notizia è arrivata l’8 gennaio scorso, quando il Commissario della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha richiesto al tribunale un provvedimento per l’arresto.🔗 Leggi su Ameve.eu

