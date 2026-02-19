Ancora un oro è leggenda! Entra nella storia delle Olimpiadi | impresa incredibile

Il nome di Luca Bianchi si aggiunge alla lista dei protagonisti olimpici grazie a una performance sorprendente. Dopo essere partito dall’undicesimo posto, ha superato tutti con un tempo record nella discesa libera. La sua corsa ha attirato l’attenzione di migliaia di spettatori, che hanno seguito con trepidazione ogni suo movimento. Sebbene il podio sia sfuggito di pochi secondi, l’atleta ha dimostrato grande determinazione e talento. La sua impresa rimarrà nella memoria di chi ha assistito a questa gara emozionante.

Dall'undicesimo posto dopo il salto al miglior tempo nel fondo: il podio sfuma per pochi secondi, ma resta una prova gigantesca. Nella Team Sprint di combinata nordica ai Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 l'Italia chiude con un clamoroso quarto posto, mentre la Norvegia conquista l'oro davanti a Finlandia e Austria. E la giornata entra nella storia grazie a Jens Luraas Oftebro. È proprio Jens Luraas Oftebro a prendersi la scena e a entrare nella leggenda delle Olimpiadi. Il norvegese firma il tris perfetto: dopo i successi nelle gare individuali, completa l'opera con l'oro nella Team Sprint, centrando tre medaglie d'oro su tre gare nella combinata nordica.