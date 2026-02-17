Tabanelli bronzo da leggenda | l’Italia del freestyle entra nella storia

Flora Tabanelli ha vinto una medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dimostrando una straordinaria determinazione dopo un infortunio grave. La giovane atleta dell’Appennino modenese si è fatta notare al Livigno Snow Park, dove ha affrontato la competizione con grande coraggio. Solo tre mesi fa, si era rotta il legamento crociato del ginocchio destro durante un allenamento a Stubai, e ora si gode il successo nel big air.

Impresa da applausi per Flora Tabanelli, protagonista di una serata storica al Livigno Snow Park. A poco più di tre mesi dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro – infortunio rimediato durante un allenamento a Stubai – la diciottenne dell'Appennino modenese ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nel big air ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Convocata in extremis, Tabanelli ha saputo trasformare una rincorsa contro il tempo in un risultato memorabile. Specialista del big air – disciplina in cui è stata campionessa olimpica giovanile agli Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon 2024 e detentrice del titolo mondiale – l'azzurra ha scritto una pagina di storia diventando la prima atleta italiana, uomo o donna, a salire sul podio olimpico in una gara di freestyle.