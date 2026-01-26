Street Control in città contro le soste irregolari | il calendario delle nuove rilevazioni

Il comando della polizia locale di Foggia ha pubblicato il calendario delle prossime rilevazioni con Street Control, il sistema elettronico utilizzato per monitorare le soste irregolari. Le informazioni indicano date, orari e zone interessate dai controlli in questa settimana, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme di parcheggio nelle vie della città.

Le prossime attività sono previste domani, martedì 27 gennaio, dalle ore 8 alle ore 14 lungo Corso Garibaldi, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione di Via Arpi e Via Sen. Raffaele Nannarone. A seguire, mercoledì 28 gennaio, dalle ore 15 alle ore 21, nella zona dell'area pedonale che ricade da Via Duomo a Via Arpi, Viale XXIV Maggio, Via della Repubblica, Corso Roma, Corso P. Giannone, Via G. Matteotti e Viale Manfredi. Infine, giovedì 29 gennaio, dalle ore 8 alle ore 14, rilevazioni in Corso Garibaldi, l’area pedonale che ricade da Via Duomo a Via Arpi zona area pedonale che ricade da Via Duomo a Via Arpi, Corso Roma, Corso P.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

SOSTE IRREGOLARI Controlli delle soste irregolari in città utilizzando la strumentazione elettronica Street Control: date, orari e zone.