Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Davide Tardozzi di Ducati ha risposto alle speculazioni che collegano il team Gresini a una possibile migrazione verso Honda per la stagione 2027. Con i contratti attuali che scadranno nel 2026, i team satellite stanno già contemplando le loro prossime mosse. Se VR46 sembra destinato a rimanere in seno a Ducati, il futuro di Gresini appare più incerto. Da quando ha stretto un accordo con Ducati nel 2022, Gresini ha ottenuto risultati significativi, culminando con il secondo posto nelle classifiche piloti e team nel corso della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gresini vuole restare con Ducati nonostante i legami con Honda fino al 2027.

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gresini vuole

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Il futuro del team Gresini per il 2027 è ancora tutto da definire. Infatti il team italiano, come riferito da Sky, pare essere in contatto con Honda, anche se al momento non c’è ancora nulla di confermato. Allo stesso tempo, resta sul tavolo l’offerta da parte di Ducati facebook