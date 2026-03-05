Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci è polemica Manfredi | Parole inopportune

Le dichiarazioni di Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, hanno suscitato polemiche online dopo aver criticato il brano di Sal Da Vinci, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Nei giorni scorsi, il sindaco di Napoli ha annunciato che il cantante riceverà la medaglia della città il prossimo 11 marzo. La discussione si è concentrata sulle parole del giornalista e sulla reazione di Manfredi.

Tempo di lettura: 2 minuti Fanno discutere sui social le parole del vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo sul brano di Sal Da Vinci che ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo e l’11 marzo riceverà dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi la medaglia della città. Rispondendo a un lettore che gli chiedeva perché avesse definito la canzone vincitrice a Sanremo la più brutta della storia del Festival, il giornalista, nella rubrica delle lettere del quotidiano, spiega: “Non si tratta di essere contro il popolo. ‘Nel blu dipinto di blu’ era una canzone popolarissima. Ed era, anzi è, una canzone meravigliosa, che esprimeva quel preciso momento storico, l’inizio del miracolo economico, e quindi la fiducia nella vita e nel futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

